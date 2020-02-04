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ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ABD'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE VE DESTEK MESAJI

, 'de şehit olan Türk askerleri için taziyede bulunurken, 'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

yönetimi 'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, 'nin saldırılara meşru karşılığını desteklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin "ABD, Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda "İdlib'de koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için bulunan" Türk askerinin de hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrar bozucu" eylemlerinin Suriye'de ateşkesin oluşturulması ve Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilen yüz binlerce Suriyelinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellediği vurgulanan açıklamada, "Acil bir ateşkes" ve insani yardım kuruluşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam erişim verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır." mesajı verildi.

İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuşmuştu.

Son dakika: Esed rejimi sivilleri hedef aldı SON DAKİKA: ESED REJİMİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısında TIR şoförü İsmail Akatay de şehit oldu ESAD REJİMİNİN İDLİB'DEKİ HAİN SALDIRISINDA TIR ŞOFÖRÜ İSMAİL AKATAY DE ŞEHİT OLDU
Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Esad Rejimi kontrolden çıkmıştır SON DAKİKA: MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN İDLİB AÇIKLAMASI: ESAD REJİMİ KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR
Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk! HAİN SALDIRI SONRASI ESAD REJİMİNİ BÖYLE VURDUK!

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