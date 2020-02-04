Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
Son dakika bilgisine göre; Elazığ'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; Elazığ'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Saat 01:19'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirlendi.
ARTÇILAR PEŞ PEŞE
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 01.44'te 3.3 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi.
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