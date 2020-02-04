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Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER

Son dakika bilgisine göre; 'da 4.5 şiddetinde bir meydana geldi.

AFAD verilerine göre; 'da 4.5 şiddetinde bir meydana geldi.

Saat 01:19'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirlendi.

ARTÇILAR PEŞ PEŞE

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 01.44'te 3.3 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi.

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