Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısında TIR şoförü İsmail Akatay de şehit oldu
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
Surye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi.
3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı.
Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.
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