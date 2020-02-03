03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısında TIR şoförü İsmail Akatay de şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
İDLİB'DEKİ HAİN SALDIRIDA TIR ŞOFÖRÜ DE ŞEHİT OLDU

Surye'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü 'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.

Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejiminin gece saatlerinde bölgedeki unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü 'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi.



3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı.

Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN