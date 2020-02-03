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Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Esad Rejimi kontrolden çıkmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
BAHÇELİ'DEN İDLİB AÇIKLAMASI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklaması geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Esad Rejimi kontrolden çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde Esad Rejimi'ne bağlı güçler İdlib'deki TSK hedeflerine saldırıda bulunmuştu. 30-35 Rejim askeri öldürülürken, 4 askerimiz şehit olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esad Rejimi'ne bağlı birliklerin TSK'nın 'deki hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, ''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.'' ifadelerini kullandı.

İdlib'de yaşanan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğu duyurulurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30-35 arasında Rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhatap Rusya değil Rejim! Önümüzü kesme durumu olmasın SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: MUHATAP RUSYA DEĞİL REJİM! ÖNÜMÜZÜ KESME DURUMU OLMASIN
Son dakika: Türkiye'den İdlib'deki kontrol noktalarına yoğun sevkiyat SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN İDLİB'DEKİ KONTROL NOKTALARINA YOĞUN SEVKİYAT

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