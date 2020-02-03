Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Esad Rejimi kontrolden çıkmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İdlib açıklaması geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Esad Rejimi kontrolden çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde Esad Rejimi'ne bağlı güçler İdlib'deki TSK hedeflerine saldırıda bulunmuştu. 30-35 Rejim askeri öldürülürken, 4 askerimiz şehit olmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esad Rejimi'ne bağlı birliklerin TSK'nın İdlib'deki hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, ''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.'' ifadelerini kullandı.
İdlib'de yaşanan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğu duyurulurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30-35 arasında Rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
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