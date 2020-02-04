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Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
İZMİR’DE FETÖ’YE ŞAFAK OPERASYONU!

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı’nca / silahlı terör örgütünün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, , Aydın, ve illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

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