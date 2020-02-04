Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu!
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
Son dakika haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.
İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.
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