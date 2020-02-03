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Son dakika: Esed rejimi sivilleri hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
ESED REJİMİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

rejimi, 'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.

rejimi, 'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.

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