İletişim Başkanı Altun: Rusya "rejimi" kontrol edemezse Ankara harekete geçer

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de rejimin düzenlediği ve 5 asker ile 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıyla ilgili, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında ayrıca "Rusya, Esad rejimini kontrol edemezse Ankara harekete geçer" ifadelerini kullandı.

Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"ORDUMUZA KARŞI EYLEMLERİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

"Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.

"ANKARA HAREKETE GEÇER"

Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer.

"RUSYA ESAD REJİMİNİN BİZE SALDIRMASINI ENGELLEYEMEZSE..."

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esad rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."