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İletişim Başkanı Altun: Rusya "rejimi" kontrol edemezse Ankara harekete geçer

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA REJİM UYARISI

İletişim Başkanı , 'de rejimin düzenlediği ve 5 asker ile 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıyla ilgili, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek" dedi.

İletişim Başkanı , 'de 'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun hesabından paylaştığı mesajlarında ayrıca ", Esad rejimini kontrol edemezse harekete geçer" ifadelerini kullandı.

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Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"ORDUMUZA KARŞI EYLEMLERİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

"Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı 'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.

"ANKARA HAREKETE GEÇER"

Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer.

"RUSYA ESAD REJİMİNİN BİZE SALDIRMASINI ENGELLEYEMEZSE..."

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esad rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

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