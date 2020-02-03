İletişim Başkanı Altun: Rusya "rejimi" kontrol edemezse Ankara harekete geçer
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de rejimin düzenlediği ve 5 asker ile 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıyla ilgili, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında ayrıca "Rusya, Esad rejimini kontrol edemezse Ankara harekete geçer" ifadelerini kullandı.
Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:
"ORDUMUZA KARŞI EYLEMLERİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
"Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.
"ANKARA HAREKETE GEÇER"
Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer.
"RUSYA ESAD REJİMİNİN BİZE SALDIRMASINI ENGELLEYEMEZSE..."
Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esad rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İdlib'de şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri
- İdlib'deki hain saldırıda TIR şoförü de şehit oldu
- Alçak saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
- Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor
- Emniyetten bekçi maaşı açıklaması!
- Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
- Koştu aldı, gönülleri fethetti
- BM'den Libya açıklaması
- Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda?
- Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı! EDHO 155. bölüm fragmanı izle
- Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri sosyal medyayı salladı!
- Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
- Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!
- Elazığ ve Malatya’da yarın okul var mı? Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak?
- Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
- Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?