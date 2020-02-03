MSB, İdlib’deki hain saldırıda şehit sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı rejim unsurlarının yaptığı saldırıda şehit sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu. Suriye'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker ve 1 sivil şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ EN SERT ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR"

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.





OKTAY: SİLAHLI KUVVETLERİMİZ KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadesini kullandı.





ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin, ''şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ALTUN: DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı.





ÇELİK: REJİM BUNUN KARŞILIĞINI DAHA SERT ŞEKİLDE GÖRECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla İdlib mutabakatının rejim tarafından bir kere daha ihlal edildiğini, rejimin bunun karşılığını daha sert şekilde göreceğini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk askerine rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırının cevabının verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirtti.

Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

KALIN: ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya derhal karşılık verildiğini bildirdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan dört askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" ifadesini kullandı.

ŞENTOP: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit askerler için başsağlığı diledi. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun'' ifadelerini kullandı.

ÜNAL: REJİMİN ALÇAK SALDIRISI CEVAPSIZ KALMAMIŞTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bölgenin güvenliği için İdlib'de bulunan askerlerimize rejimin alçak saldırısı cevapsız kalmamıştır. Bundan sonra da gereken cevaplar en ağır biçimde verilmeye devam edilecektir. Saldırıda şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ: ESAD SALDIRISINDAN DOLAYI PİŞMAN EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saldırıya tepki göstererek ''TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir. Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır'' dedi.