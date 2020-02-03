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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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