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İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Suriye'nin kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında düşen askerlerin sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin isimleri belli ve memleketleri olurken, ailelerine acı haber ulaştı. İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri...

'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 askerimiz düştü.

Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İsimleri belirlenen şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı.

İdlib şehidi Onur Şükrü Özler - Gaziantep

İdlib'deki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.
Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Onur Şükrü Özler'in cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Şehit Uğur Kurt - Gaziantep

Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Gökhan Orhan- Afyonkarahisar

İdlib saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit Serkan Deprem - Osmaniye

İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş , Osmaniye Düziçi ilçesinde yaşıyordu. Baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi yetkililer verdi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

2 gün önce ailesiyle birlikteydi

Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.



Şehit Uzman Çavuş Halil Demir- İstanbul

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş 'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.

Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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