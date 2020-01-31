31 Ocak 2020, Cuma
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Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da teröristlere ait tünel ve mevziler yok edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
BAKANLIK DUYURDU! HEPSİ YOK EDİLİYOR

, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan 'daki /'li teröristlere ait tünel ve mevzilerin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada " Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, komandoların terör örgütüne ait tünel ve mevzileri imha ettikleri anların video görüntüleri paylaşıldı.

"HEPSİ YOK EDİLİYOR"

Paylaşımda, " Abyad'da tespit edilen /'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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