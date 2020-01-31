Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da teröristlere ait tünel ve mevziler yok edildi
Giriş Tarihi: 31.01.2020
TSK, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzilerin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor" denildi.
Milli Savunma Bakanlığın'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, komandoların terör örgütüne ait tünel ve mevzileri imha ettikleri anların video görüntüleri paylaşıldı.
"HEPSİ YOK EDİLİYOR"
Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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