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Almanya'dan tatil için geldi! PKK şüphelisi Adana'da yakayı ele verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
ALMANYA'DAN TATİL İÇİN GELDİ! O İLDE YAKAYI ELE VERDİ

'dan tatil için geldiği 'da gözaltına alınan terör örgütü şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin, Avrupa'da PKK'ya yakın yardım kuruluşunda faaliyet gösterdiği, toplanan parayı öldürülen terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıttığı ve kuruluşa para yardımında bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2015'te gittiği 'de 'nın faaliyetlerine katılan B.A'nın (31) tatil için 'ya geldiğini belirledi.

Polis, B.A'yı ailesinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.



PKK ADINA ÇALIŞTI!

Şüphelinin, Avrupa'da PKK'ya yakın yardım kuruluşunda faaliyet gösterdiği, toplanan parayı öldürülen terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıttığı ve kuruluşa para yardımında bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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