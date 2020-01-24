Almanya'dan tatil için geldi! PKK şüphelisi Adana'da yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Almanya'dan tatil için geldiği Adana'da gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin, Avrupa'da PKK'ya yakın yardım kuruluşunda faaliyet gösterdiği, toplanan parayı öldürülen terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıttığı ve kuruluşa para yardımında bulunduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2015'te gittiği Berlin'de PKK'nın faaliyetlerine katılan B.A'nın (31) tatil için Adana'ya geldiğini belirledi.
Polis, B.A'yı ailesinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
PKK ADINA ÇALIŞTI!
Şüphelinin, Avrupa'da PKK'ya yakın yardım kuruluşunda faaliyet gösterdiği, toplanan parayı öldürülen terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıttığı ve kuruluşa para yardımında bulunduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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