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Türk komandosu Suriye sınırında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
TÜRK KOMANDOSU SURİYE SINIRINDA

Suriye'deki terörden arındırılan bölgeyi korumaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay sınırına askeri sevkiyatlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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