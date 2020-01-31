Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın görüşmede "Türkiye Filistin'in haklı davasının yanında" dediği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmede ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ele alındı. Başkan Erdoğan'ın görüşmede "Türkiye Filistin'in haklı davasının yanında" dediği öğrenildi.
Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
"TÜM İNSANLIĞA YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLACAKTIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Trump'ın sözde barış planı hakkında, "Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı Asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır" dedi ve (İsrail) Böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz!" sözleriyle sert tepki gösterdi.
MISIR'A GİTTİ
Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere yarın gerçekleştirilecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısında Filistin'i bizzat temsil edecek olan Abbas'a Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Abbas'ın diplomasi müsteşarı Mecdi el-Halidi ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh eşlik etti.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, daha önce yaptığı açıklamada, Arap Birliği olağanüstü toplantısının Arap ve İslam ülkelerinin Filistin'in tutumuna destek veren bir güç oluşturmasını umduklarını ifade etmişti. Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.
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