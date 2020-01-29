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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'ya PKK tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BELÇİKA'YA PKK TEPKİSİ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , " mahkemesinin terör örgütü 'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " mahkemesinin terör örgütü 'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Belçika'ya PKK tepkisi DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BELÇİKA'YA "PKK" TEPKİSİ

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