Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'ya PKK tepkisi
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" sözleriyle sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.
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