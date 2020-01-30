Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli ile Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye gelen 1 kişi de emniyet güçlerine teslim oldu.
Arnavutköy, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete 21 Ocak günü el yapımı patlayıcı atılması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
PKK'NIN SÖZDE GENÇLİK HAREKETİNE DARBE
Olay hakkında araştırma başlatan terör polisi, saldırıyı terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi)'nin yaptığını belirledi. Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak İstanbul'da bulundukları tespit edildi.
PYD/YPG BAĞLANTILI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
PKK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG içerisindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi ile terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli 28 Ocak'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünde faaliyet gösterdikten sonra kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini ve 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden 1 şüpheli de emniyet güçlerine teslim oldu. 7 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tüm sır burada gİzli!
- Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı
- Bahçeli'den Trump'ın Filistin planına sert tepki
- Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı
- Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem!
- AK Parti'den Yunan provokasyonuna sert tepki
- Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinden dikkat çeken detay
- İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu!
- Bakan Ersoy'dan Çinli turist açıklaması
- Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?