30 Ocak 2020, Perşembe
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Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
PKK'YA ŞOK! YAKALANDILAR...

Arnavutköy'de bir markete el yapımı atan terör örgütü 'nın gençlik yapılanması üyesi 3 şüpheli ile 'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen / terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye gelen 1 kişi de emniyet güçlerine teslim oldu.

Arnavutköy, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete 21 Ocak günü el yapımı atılması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

PKK'NIN SÖZDE GENÇLİK HAREKETİNE DARBE

Olay hakkında araştırma başlatan terör polisi, saldırıyı terör örgütü 'nın gençlik yapılanması olan (Devrimci Gençlik Hareketi)'nin yaptığını belirledi. Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve 'ye yasadışı yollarla giriş yaparak 'da bulundukları tespit edildi.

PYD/YPG BAĞLANTILI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

PKK terör örgütünün yapılanması olan / içerisindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi ile terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli 28 Ocak'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünde faaliyet gösterdikten sonra kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini ve 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden 1 şüpheli de emniyet güçlerine teslim oldu. 7 şüphelinin 'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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