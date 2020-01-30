30 Ocak 2020, Perşembe
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ABD açıkladı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
TÜRKİYE SINIRINA 700 BİN KİŞİ GİDİYOR

ve sınırına gelen göç ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ABD’nin , "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak." dedi.

ABD'nin , ve sınırına gelen göç ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

200 HAVA SALDIRISI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, son 3 gün içerisinde rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

"ULUSLARARASI KRİZ ÇIKARACAK"

Jeffrey bu açıklamasının ardından, "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak" ifadelerini kullandı.

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