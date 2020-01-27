Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir'den ayrıldı! Erdoğan'ın yeni rotası Gambiya...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya gitti.