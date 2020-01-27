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Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir'den ayrıldı! Erdoğan'ın yeni rotası Gambiya...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ERDOĞAN CEZAYİR'DEN AYRILDI! İŞTE YENİ ROTASI...

Son dakika haberi... Başkan , 'deki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te 'ya hareket etti.

Başkan ,, Huari Bumedyen Havalimanı'ndan Cezayir Cumhurbaşkanı , Cezayir Kültür Bakanı Melike Bendude, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve 'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 'ya gitti.

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