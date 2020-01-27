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Türkiye ve Cezayir anlaştı! Dev fabrika Adana'ya kuruluyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
TÜRKİYE VE CEZAYİR ANLAŞTI! DEV FABRİKA KURULUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'e bir ziyaret gerçekleştirerek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Bu ziyarette önemli ekonomik anlaşmalar da yapıldı. Onlardan birini Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab duyurdu. Bakan Arkab, Adana'da kurulması planlanan fabrikanın Cezayir milli enerji şirketi ile 'den ortaklığıyla olacağını açıkladı.

Enerji Bakanı Muhammed Arkab, ve Cezayir'den şirketlerin ortaklığında Türkiye'de bir petrokimya fabrikası kurulacağını açıkladı.

Türkiye-Cezayir İş Forumunda açıklamada bulunan Bakan Arkab, Cezayir milli enerji şirketi ile Türkiye'den ortaklığıyla Adana'da bir petrokimya fabrikasının kurulacağını belirtti.

FABRİKA NE ZAMAN AÇILACAK?

Projenin inşaatının yaklaşık 2 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Arkab, 2022 yılının temmuz ayında fabrikanın üretime geçeceğini söyledi.

Arkab, Sonatrach'ın, sanayide sıklıkla kullanılan polipropilen maddesinin üretiminde ham madde olarak kullanılmak üzere bu fabrikaya 450 ton propan gazı tedarik edeceğini ifade etti.

ORTAKLIKTA HİSSE PAYI...

Maliyetinin 1,4 milyar dolara ulaşması beklenen projenin yüzde 66'sının Rönesans Holding'e yüzde 34'ünün ise Sonatrach'a ait olacağını açıklandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu, Türkiye ve Cezayir arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

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