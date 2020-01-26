Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e önemli ziyaret
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle bugün Cezayir’e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın Gambiya'ya yapacağı ziyaret, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle bugün Cezayir'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ilk olarak Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda, Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Binası'nda çalışma yemeğine katılacak Başkan Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih'i Sheraton Otel'de kabul edecek ve Türkiye-Cezayir İş Forumu'na iştirak edecek.
ERDOĞAN, CEZAYİR, GAMBİYA VE SENEGAL'İ ZİYARET EDECEKİletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmelerde söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Ziyarette Erdoğan ve Tebbun tarafından imzalanacak "Ortak Açıklama" ile iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesi bekleniyor.
GAMBİYA'YA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET OLACAK
Başkan Erdoğan, programının son ayağında ise Afrika'da Türkiye ile köklü ilişkileri bulunan Senagal'e ziyarette bulunacak.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Gambiya ziyareti, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması nedeniyle tarihi nitelik taşıyor.
Başkan Erdoğan, programının son ayağında ise Afrika'da Türkiye ile köklü ilişkileri bulunan Senagal'e ziyarette bulunacak.
Açıklamada, ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının gündemde olduğu, ayrıca Cezayir ve Senegal'de iş forumlarının düzenlemesinin planlandığı da kaydedildi.
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