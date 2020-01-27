Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 27.01.2020
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Deniz Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçen Çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.
Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.
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