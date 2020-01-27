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Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME

Antalya Milletvekili 'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Deniz Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.

eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili , geçen Çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.

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