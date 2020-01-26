Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Tebbun baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti. Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor.
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