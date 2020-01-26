Son dakika: Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’dan flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik." dedi. Öte yandan Erdoğan, ''15 yaşından küçük ve 65 yaşından küçük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık'' şeklinde konuştu.
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.
"YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK"
Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.
"KAZAN - KAZAN İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ"
Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.
VİZE KOLAYLIĞI
Cezayir'de yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimize Türkiye'ye ziyaretlerini kolaylaştırıyoruz. Yeni vize merkezleri kurarak Cezayirli gençlerin Türkiye'ye ziyaretleri ve seyahatlerini genişletiyoruz. Belli kategorilerde vizeyi ahiren kaldırdık. Ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayii işbirliklerini de araştırmaya devam kararı aldık.
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