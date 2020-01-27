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Elazığ depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ELAZIĞ DEPREMİNİ FIRSAT BİLMİŞLERDİ: 50 KİŞİYE SORUŞTURMA

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. bölgesinde bulunan 'de geçtiğimiz saatler içerisinde, "Deprem esnasından itibaren anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İNCELENME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

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"BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

bölgesinde bulunan 'de geçtiğimiz saatler içerisinde, "Devletimiz milletimizin yanındadır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Bugün itibari ile tüm depremden etkilenen bölgelerde de adliye hizmetleri verilmeye başlamıştır. Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır. Deprem esnasından itibaren anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." dedi.

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