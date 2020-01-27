Elazığ depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma
Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Deprem bölgesinde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de geçtiğimiz saatler içerisinde, "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İNCELENME SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.
"BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"
Deprem bölgesinde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de geçtiğimiz saatler içerisinde, "Devletimiz milletimizin yanındadır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Bugün itibari ile tüm depremden etkilenen bölgelerde de adliye hizmetleri verilmeye başlamıştır. Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır. Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." dedi.
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