Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördüler! "Türkiye-Cezayir...Yeni güç"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. İki liderin temaslarında kritik kararlara imza atıldı. Öte yadnan Erdoğan'ın Cezayir ziyareti ülke basınında geniş yer buldu. "El-Vatan" gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini "Cezayir ve Ankara tutumlarda bazı farklılıklara rağmen iki önemli ortak" ifadesiyle manşetten okuyucularına duyururken, "Eş-Şuruk" gazetesi de yine manşetten "Türkiye-Cezayir...Yeni güç" ifadelerini kullandı. İşte basında çıkan o haberler...Devlete ait "El-Mücahid" gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Cezayir ziyaretini okuyucularına "Derin ilişkilerin kurulması için anlaşmalar" manşetiyle duyurdu. Ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmine yeni bir ivme kazandırdığını kaydeden gazete, iki liderin belirlediği hedefler doğrultusunda ortak çıkarların geliştirileceğine yer verdi.
"El-Haber" gazetesi de ziyareti ilk sayfadan, "Tebbun ve Erdoğan, Berlin Konferansı sonuç bildirgesinin uygulanmasında anlaştı...Cezayir-Türkiye himayesinde Libya'da barışın kurulmasına doğru" ifadeleriyle aktardı.
"TÜRKİYE-CEZAYİR..YENİ GÜÇ"
"El-Vatan" gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini "Cezayir ve Ankara tutumlarda bazı farklılıklara rağmen iki önemli ortak" ifadesiyle manşetten okuyucularına duyururken, "Eş-Şuruk" gazetesi de yine manşetten "Türkiye-Cezayir...Yeni güç" ifadelerini kullandı.
"EN ÜST DÜZEY İLİŞKİ..."
Cezayir Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğine dikkati çeken Eş-Şuruk, Başkan Erdoğan'ın "Cezayir ile ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." sözlerini de okuyucularıyla paylaştı.
"UZLAŞMANIN GÖSTERGESİ"
"El-Bilad" gazetesi de ziyaretin, Cezayir ile Türkiye'nin Libya konusundaki uzlaşısının bir göstergesi olduğunu yazdı. Gazete Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasinin aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gittiği Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, bugün özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sokak köpeklerini zehirleyenler hakkında karar
- Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'ye büyük darbe
- Başkan Erdoğan, AK Parti'li vekillerle görüşecek
- Mehmetçik ağlattı! Dünyada böyle bir asker daha yok
- Sarılıp teşekkür etti! İşte o an...
- Depremin kahramanları A Haber'de! Türkiye size minnettar...
- Anne yüreği seçim yapamadı!
- Arama Kurtarma ekibinden duygusal veda
- Deprem bölgesine 30 bin ton kömür yardımı
- Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!