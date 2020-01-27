Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördüler! "Türkiye-Cezayir...Yeni güç"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. İki liderin temaslarında kritik kararlara imza atıldı. Öte yadnan Erdoğan'ın Cezayir ziyareti ülke basınında geniş yer buldu. "El-Vatan" gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini "Cezayir ve Ankara tutumlarda bazı farklılıklara rağmen iki önemli ortak" ifadesiyle manşetten okuyucularına duyururken, "Eş-Şuruk" gazetesi de yine manşetten "Türkiye-Cezayir...Yeni güç" ifadelerini kullandı. İşte basında çıkan o haberler...

Devlete ait "El-Mücahid" gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Cezayir ziyaretini okuyucularına "Derin ilişkilerin kurulması için anlaşmalar" manşetiyle duyurdu. Ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmine yeni bir ivme kazandırdığını kaydeden gazete, iki liderin belirlediği hedefler doğrultusunda ortak çıkarların geliştirileceğine yer verdi.

"El-Haber" gazetesi de ziyareti ilk sayfadan, "Tebbun ve Erdoğan, Berlin Konferansı sonuç bildirgesinin uygulanmasında anlaştı...Cezayir-Türkiye himayesinde Libya'da barışın kurulmasına doğru" ifadeleriyle aktardı.







"TÜRKİYE-CEZAYİR..YENİ GÜÇ"

"El-Vatan" gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini "Cezayir ve Ankara tutumlarda bazı farklılıklara rağmen iki önemli ortak" ifadesiyle manşetten okuyucularına duyururken, "Eş-Şuruk" gazetesi de yine manşetten "Türkiye-Cezayir...Yeni güç" ifadelerini kullandı.

"EN ÜST DÜZEY İLİŞKİ..."

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğine dikkati çeken Eş-Şuruk, Başkan Erdoğan'ın "Cezayir ile ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." sözlerini de okuyucularıyla paylaştı.





"UZLAŞMANIN GÖSTERGESİ"

"El-Bilad" gazetesi de ziyaretin, Cezayir ile Türkiye'nin Libya konusundaki uzlaşısının bir göstergesi olduğunu yazdı. Gazete Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasinin aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gittiği Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, bugün özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etmişti.



