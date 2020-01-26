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Başkan Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
ERDOĞAN'DAN CEZAYİR'DE ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ZİYARET

Başkan , Cezayir temasları kapsamında 'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.Erdoğan, 'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.

Başkan , resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile 'ne geçti.

Abideye çelenk bırakan Erdoğan, 'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.

Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Başkanı , İletişim Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.










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