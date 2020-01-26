Başkan Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Şehitler Abidesi'ne geçti.
Abideye çelenk bırakan Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.
Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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