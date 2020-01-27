Başkan Erdoğan, AK Parti'li vekillerle görüşecek! Masada kritik konular var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelip görüşecek. Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Başkan Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor.
NELER MASAYA YATIRILACAK?
Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Başkan Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi.
TAM KADRO KATILIM OLACAK
Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi.
Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor.
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