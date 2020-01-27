27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, AK Parti'li vekillerle görüşecek! Masada kritik konular var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, AK PARTİ'Lİ VEKİLLERLE GÖRÜŞECEK

Başkan , 'li milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelip görüşecek. Toplantıda; milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Başkan Erdoğan'ın da Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi.

Başkan 'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor.

NELER MASAYA YATIRILACAK?

Toplantıda; milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Başkan Erdoğan'ın da Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi.

TAM KADRO KATILIM OLACAK

Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi.

Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN