Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Elazığ depremi açıklaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da AFAD Genel Merkezi’nde Elazığ depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Fuat Oktay şunları söyledi;

"Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı."