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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Elazığ depremi açıklaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ’da Genel Merkezi’nde depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'da Genel Merkezi'nde depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Elazığ depremi açıklaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı... SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI...

Fuat Oktay şunları söyledi;

"Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı."

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