Son dakika: Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı!

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurmuş ve konuşmuştu. Azize anne kurtarıldı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurmuş ve konuşmuştu. Azize anne kurtarıldı.

SAĞ OLARAK KURTARILDI

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir vatandaş ile AFAD ekipleri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. AFAD personelinin enkaz altındaki 'Azize' isimli kadın ile iletişime geçtiği o anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. 'Azize' isimli vatandaş enkaz altından 17 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

"AŞAĞIDAKİ HERKESİN UMUDU SENSİN"

Elazığ'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Enkaz altındaki bir vatandaş ile AFAD ekipleri arasındaki diyalog, kameralara yansıdı. İsminin Azize olduğu öğrenilen vatandaşa seslenen sağlık ekipleri, "Sakin ol Azize, hepimiz yukarıdayız. Aşağıdaki herkesin umudu sensin. Kimse uyumasın, sesleri kesilirse bize haber ver. Hiç kimsenin uyumasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. AFAD'dan "Şimdiye kadar 40 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır" açıklaması geldi.