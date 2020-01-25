25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE ANNE KURTARILDI!

'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ekipleri enkaz altındaki isimli bir kişiyle telefonla temas kurmuş ve konuşmuştu. Azize anne kurtarıldı.

'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ekipleri enkaz altındaki isimli bir kişiyle telefonla temas kurmuş ve konuşmuştu. Azize anne kurtarıldı.

Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı! ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE ANNE KURTARILDI!

SAĞ OLARAK KURTARILDI

bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir vatandaş ile AFAD ekipleri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. AFAD personelinin enkaz altındaki 'Azize' isimli kadın ile iletişime geçtiği o anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. 'Azize' isimli vatandaş enkaz altından 17 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

"AŞAĞIDAKİ HERKESİN UMUDU SENSİN"

Elazığ'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Enkaz altındaki bir vatandaş ile AFAD ekipleri arasındaki diyalog, kameralara yansıdı. İsminin Azize olduğu öğrenilen vatandaşa seslenen sağlık ekipleri, "Sakin ol Azize, hepimiz yukarıdayız. Aşağıdaki herkesin umudu sensin. Kimse uyumasın, sesleri kesilirse bize haber ver. Hiç kimsenin uyumasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi |Video SON DAKİKA: ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE CEP TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİ |VİDEO

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. AFAD'dan "Şimdiye kadar 40 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır" açıklaması geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE
Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı! SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: MALATYA'DA 4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM! İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI!
Elazığ'daki deprem sonrası 398 artçı sarsıntı meydana geldi ELAZIĞ'DAKİ DEPREM SONRASI 398 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
Elazığ'da şiddetli deprem! 3 Bakan bölgedeki son durumu açıkladı ELAZIĞ'DA ŞİDDETLİ DEPREM! 3 BAKAN BÖLGEDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN