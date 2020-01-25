25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar için soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN SORUŞTURMA

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı, 'da meydana gelen depremle ilgili provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'da meydana gelen depremle ilgili provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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