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Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
DEPREMDE ÖLEN ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİ

'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, 'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren (33) ile oğlu (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde 'nın Doğanyol ilçesindeki bazı evlerde göçük oldu. Göçükte enkaz altında kalarak hayatlarını yitiren anne (33) ve oğlu (5) için ilçede cenaze töreni düzenlendi.

Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi DEPREMDE ÖLEN ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİ

YALNIZ BIRAKMADILAR

Törene eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya milletvekili , Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rektörü Aysun Bay Karabulut, siyasi parti temsilcileri, baba Nadir Say ile yakınları katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Anne ve oğlunun cenazeleri öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

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