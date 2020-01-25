Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı!

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurmuş ve konuşmuştu. Azize anne kurtarıldı.