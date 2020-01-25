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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ DEPREM AÇIKLAMASI!

Soylu, 'daki depremle ilgili, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz." dedi.

, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'daki incelemelerinin ardından 'nın Doğanyol ilçesine geldi.

Burada Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tarafından karşılanan bakanlar, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

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KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU

Üç bakan daha sonra depremde hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceledi. Ardından depremde büyük hasar gören Gökçe Mahallesi'ne geçen bakanlar, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, Doğanyollulara geçmiş olsun diledi.

Soylu, daha önce Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiğinin söylendiğini hatırlatarak, bir kişinin hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü aktardı.

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"DOĞANYOL'DA ENKAZ ALTINDA KALAN HİÇ KİMSE YOK"

Soylu, kentte 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Genellikle köylerdeki kerpiç evler, metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. İnşallah tüm tespitleri yapıp elimizden geleni ortaya koymaya çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Elazığ'da hala enkazın altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. İnşallah bu çalışmalardan ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu an Malatya'da Doğanyol'da enkaz altında kalan hiç kimse yok. Köylerin taramaları gerçekleşti. Şu anda ne enkaz altında ne de bu verdiğim rakamın ötesinde bilgi ve değerlendirme söz konusu."

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"HİZMETLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Çadır kurma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, "Burada öğretmenevine de uğradık. Vatandaşlarımız burada öğretmenevinin salonundalar. Odalara geçecekler ve buradaki tespitler yapıldıktan sonra oradaki iaşeleri ve gerekli hizmetleri yerine getirilecek. Kış ayındayız, hiç kimse soğukta kalmadan hizmetlerimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

"İNŞALLAH YARALARIMIZI EL BİRLİĞİYLE SARACAĞIZ"

Elazığ'daki çalışmalara ilişkin Soylu, "Güzel sonuçlar bekliyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Buralara çadır sevkiyatımız devam ediyor. Kış ve soğuk, onun için amacımız vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak. Bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Soylu, herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum."

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