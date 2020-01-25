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25.01.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz." dedi.
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