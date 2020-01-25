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25.01.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz." dedi.

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