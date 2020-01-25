25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
HAYATA BAĞLAYAN SES! BİR SAAT ARAYLA...

’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar ambulansla hastanesine kaldırıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü. 7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı.

BİRER SAAT ARAYLA

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan yeni açıklama: Toplam 147 artçı deprem meydana geldi AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: TOPLAM 147 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Son dakika: Malatya’da deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Son dakika: Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor SON DAKİKA: DEPREM YARDIMLARI ASKERİ KARGO UÇAKLARIYLA BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN