Elazığ'da enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü. 7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı.
BİRER SAAT ARAYLA
Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.
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