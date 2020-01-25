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Elazığ'da mucize kurtuluş! Depremden saatler sonra enkazdan sağ çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ'DA MUCİZE KURTULUŞ!

'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla depremden 5 saat sonra kurtarıldı. Yaralı çocuk ambulansla hastanesine kaldırıldı

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

KURTARILDI

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

5 SAAT SONRA MUCİZE

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

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