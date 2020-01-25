Son dakika: Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem

AFAD, Elazığ'da 20 dakika içerisinde 8 deprem olduğunu açıkladı. Depremde yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Oluşan son depremin 4.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. AFAD son yaptığı açıklamada ise 147 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.