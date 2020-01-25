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25.01.2020
Son dakika: Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem
AFAD, Elazığ'da 20 dakika içerisinde 8 deprem olduğunu açıkladı. Depremde yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Oluşan son depremin 4.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. AFAD son yaptığı açıklamada ise 147 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.
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