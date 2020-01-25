Elazığ depremini kaç kişi hissetti? Harita yayınlandı
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi. Elazığ ve Malatya'da artçı depremler devam ederken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6.5'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Umutlar yeşeriyor! Peş peşe kurtarıldılar
- Elazığ'da mucize kurtuluş
- 6,8'lik deprem! İşte yıkımın boyutu
- Korkutan sözler: Yer kabuğu kırılmış olabilir
- Bakan Albayrak: Bağışıklık güçlendi
- Mansur Yavaş müfettişlere hesap verecek
- 6 tekne alev alev yandı
- THY'den yeni duyuru! Ücretsiz değişecek
- Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
- Cumhurbaşkanlığından deprem açıklaması!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!