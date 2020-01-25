Elazığ depremini kaç kişi hissetti? Harita yayınlandı

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi. Elazığ ve Malatya'da artçı depremler devam ederken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6.5'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.