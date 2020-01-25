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Elazığ depremini kaç kişi hissetti? Harita yayınlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ DEPREMİNİ KAÇ KİŞİ HİSSETTİ? HARİTA YAYINLANDI

'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi. Elazığ ve 'da artçı depremler devam ederken 'nin yayınladığı haritada depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

'nin açıklamasına göre, 'daki 6.5'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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