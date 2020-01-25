Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son durum

Türkiye Elazığ'dan gelen son dakika haber ile sallandı. Kandilli'nin 6.5, AFAD'ın ise 6.8 olarak duyurduğu deprem birçok çevre ilde şiddetli şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberi ile bölgeye gitti. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. Elazığ'daki yıkımın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. İşte bölgeden kareler...