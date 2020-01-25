Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

"TÜRKİYE HALKININ YANINDADIR"

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

"DUALARIMIZ YARALILAR VE KURBAN YAKINLARI İÇİNDİR"

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.