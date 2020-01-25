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Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
MALEZYA'DAN ELAZIĞ MESAJI!

hükümeti, dün akşam 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ye taziye mesajı yolladı. Malezya , "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

hükümeti, dün akşam 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ye taziye mesajı yolladı.

"TÜRKİYE HALKININ YANINDADIR"

Malezya Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

"DUALARIMIZ YARALILAR VE KURBAN YAKINLARI İÇİNDİR"

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

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