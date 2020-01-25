Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu
Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.
Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.
"TÜRKİYE HALKININ YANINDADIR"
Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.
"DUALARIMIZ YARALILAR VE KURBAN YAKINLARI İÇİNDİR"
Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Elazığ depremini kaç kişi hissetti? Harita yayınlandı
- Mansur Yavaş müfettişlere hesap verecek
- 6 tekne alev alev yandı
- İstanbul’da koronavirüs alarmı! Tek tek kontrol ediliyorlar
- Elazığ'da mucize kurtuluş
- Deprem fy hattını kırmış olabilir! İşte Türkiye'nin deprem haritası
- THY'den yeni duyuru! Ücretsiz değişecek
- 6,8'lik deprem! İşte yıkımın boyutu
- Umutlar yeşeriyor! Peş peşe kurtarıldılar
- Cumhurbaşkanlığından deprem açıklaması!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!