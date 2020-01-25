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Elazığ depremi sonrası korkutan sözler: Yer kabuğu kırılmış olabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
KORKUTAN SÖZLER: YER KABUĞU KIRILMIŞ OLABİLİR

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Yapılan son dakika yorumlarında, Prof. , "Bu önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir boşalmıştır." ifadelerini kullanırken, Prof. Dr. ise "'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor." dedi.

sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. , "'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. 'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir" dedi.

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"KARAMSAR BİR TABLO GÖRÜNÜYOR"

Prof. Dr. ise "'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor. Deprem yıkıcı. Bölgenin yapısı iyi değil riskli. Kırsal bölgelerdeki yapılar emin olun kötü olmuştur. Diliyorum ki can kaybı az olmuştur" dedi.

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