Cumhurbaşkanlığı Elazığ depremi sonrası bu numarayı paylaştı
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Elazığ’daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından milyonlarca kişi de harekete geçti. Depremden zarar görenlere yardım etmek isteyen vatandaşların çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi.
Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından milyonlarca vatandaş da bölgeye yardım ulaştırmak istiyor.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yardımda bulunmak isteyen vatandaşların AFAD koordinesinde yardım ulaştırabileceğini duyurdu ve telefon numarası verdi:
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir.
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