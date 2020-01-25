25 Ocak 2020, Cumartesi
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THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
THY'DEN YENİ DUYURU! ÜCRETSİZ DEĞİŞECEK

(), nedeniyle ve seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirecek. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecek

(), nedeniyle ve seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirecek.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Ocak-2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak'a işlem yaptırılması kaydıyla, 'a kadar ki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

NASIL YAPILACAK?

"Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullan��lmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. (Bilet süresinin uzatılması) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir."

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