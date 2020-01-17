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Tarihi mutabakat sonrası Yunanlılar itiraf etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
TÜRKİYE SÜPER GÜÇ!

'nin ile imzaladığı mutabakatın Akdeniz'deki yankıları devam ediyor. Yunan basını "ABD ve Avrupa Birliği ’ın Avrupa’ya değil, ’ya ait olduğu izlenimini yaratıyor. Ve böylece Yunanistan ’nın insafına bırakılıyor” diye yazarken, Avrupalı siyasetçiler, uzmanlar ve medya, Türkiye'nin bölgedeki rolüyle 'süper güç' konumuna geldiği yorumunu yaptı.

Avrupalı siyasiler ve Batı medyası, 'nin bölgesel liderlik rolünün güçlendiğine ilişkin yorumlarını son zamanlarda giderek artırdı. , ve Suriye'de etkin güç olarak sahada yer alan Türkiye'nin liderliği artık Batılılar tarafından da kabul ediliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 'ın en çok okunan gazetelerinden Ekathimerini, son analizinde, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Atina'nın istediği gibi gitmediğini ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü Rusya ile birlikte konsolide ettiğini yazdı.

Yunanistan'ın kendi çıkarları yerine genellikle iç kamuoyuna dönük, yetersiz adımlar attığını belirten gazete, "Basitçe ifade etmek gerekirse, ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik değişimler arasında Erdoğan önemli bir oyuncu haline gelerek, Türkiye'ye bir bölgesel süper güç statüsü kazandırdı" itirafında bulundu.

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"ERDOĞAN HER ŞEYE MÜDAHİL OLUYOR"
Analizin devamında Ekathimerini, "Daha da kötüsü, ABD ve Avrupa Birliği Yunanistan'ın Avrupa'ya değil, Ortadoğu'ya ait olduğu izlenimini yaratıyor. Ve böylece Yunanistan 'nın insafına bırakılıyor" diye yazdı. "Erdoğan bir şekilde her şeye müdahil olmayı başarıyor" diyen Yunan gazetesi, Erdoğan'ın attığı adımlarla Libya'da kritik jeopolitik bir güç elde ettiği ve bölgede etkisini genişlettiği tespitini yaptı.

Gazete "Muhtemelen yakın gelecekte Erdoğan'ın koruduğu Serrac ayakta kalacak ve bu da deniz sınır anlaşmasının yürürlükte kalacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"AVRUPA'NIN LİBYA'DA HİÇ AĞIRLIĞI YOK"
Türkiye'nin artan etkisine dair bir yorum da Haber Ajansı'na (AKI) konuşan Avrupa Parlamentosu Anayasa İşleri Komisyonu Başkanı 'den geldi. İtalya haricinde Avrupa'nın Libya'da 'hiçbir ağırlığının olmadığını' söyleyen Tajani, "Pazar günü Libya üzerine yapılacak olan Konferansı'nı bekliyoruz. Ama, Avrupa maalesef tamamıyla bölünmüş durumda ve Libya'da hiç ağırlığı yok. Almanya'daki girişimde ise İtalya tamamen denklem dışı kaldı" tespitinde bulundu.

YUNANİSTAN'A DAVET YOK
Libya'da Hafter çetesinin yanında saf tutan Yunanistan'a bir darbe de Berlin'den geldi. Yunanistan, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na davet edilmedi.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu duruma şaşırdıklarını belirterek "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz" dedi. Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Yunan bakan, "Organizatörlere en iyi dileklerimizi sunuyoruz" şeklinde kinayesiyle kızgınlığını belli etti. Ülkenin ana muhalefeti olan sol koalisyon ise Atina'nın düştüğü durumu şöyle eleştirdi: "Konferansa Kongo bile çağrıldı ama Yunanistan davet edilmedi. Hükümet, Türkiye'nin uluslararası alanda tek başına kaldığını söylüyor, ama pek öyle olmadığı görülüyor."

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