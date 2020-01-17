17 Ocak 2020, Cuma
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Maden sahaları ihale edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEK

Enerji ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (), Aydın ve illerinde yer alan 4. grup maden sahasını uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

Konuya ilişkin karar, 'te yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve , uç ürün olarak feldispat ve kuvars üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla Aydın ve illerinde yer alan 4. grup için ihaleye çıkacak.

Sahanın ihalesi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Sahaya ait bilgiler ihale ilanının yayınlandığı tarihten ihale gününe kadar MAPEG'in internet sitesinde ilan edilecek. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30-14.00 arasında ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek.

Buna ek olarak toplam 74 maden sahasının 52'si bir grup, 22'si ikinci bir grup olmak üzere ihale edilerek aramalara açılacak. Bu sahalar için ihale tarihleri, MAPEG'in internet sitesinden ilan edilecek.

MAPEG'in daha önce ihaleye açtığı fakat başvuru yapılmayan 305 maden sahası ise ikinci defa ihale edilecek. Sahalara ait bilgiler 28 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında duyurulacak.

Söz konusu sahaların ihaleleri 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve sadece doğrudan yapılan başvurular kabul edilecek.

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