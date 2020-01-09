09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mısır, Yunanistan, Fransa ve Rum yönetimi Türkiye'ye karşı birleştiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI! 4 ÜLKE BİRLEŞİP...

'nin 'de uluslararası hukuka uygun olarak hem kendi haklarını hem de 'nın haklarını korumak için attığı adımlar, bölgeyi sömürmek için ellerini ovuşturanların heveslerini kursaklarında bıraktı. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye başlaması , , ve Rum yönetimi panik yarattı ve Türkiye karşıtlığında buluştular. Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı, Fransa, Yunanistan ve 'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

, 'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı. Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER

Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Dışişleri Bakanı; , , ve 'yla bir araya geldi.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti. Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Hafter Libya başkenti Trablus'taki havalimanına saldırdı HAFTER LİBYA BAŞKENTİ TRABLUS'TAKİ HAVALİMANINA SALDIRDI
Erdoğan ve Putin'den ateşkes çağırısı! Libya için gözler Avrupa'da ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ATEŞKES ÇAĞIRISI! LİBYA İÇİN GÖZLER AVRUPA'DA
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya, ikinci Suriye olmamalı ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS: "LİBYA, İKİNCİ SURİYE OLMAMALI"
Libya UMH Başkanı Serrac: Hakkımız var LİBYA UMH BAŞKANI SERRAC: HAKKIMIZ VAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN