Mısır, Yunanistan, Fransa ve Rum yönetimi Türkiye'ye karşı birleştiler
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak hem kendi haklarını hem de Libya'nın haklarını korumak için attığı adımlar, bölgeyi sömürmek için ellerini ovuşturanların heveslerini kursaklarında bıraktı. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye başlaması Mısır, Yunanistan, Fransa ve Rum yönetimi panik yarattı ve Türkiye karşıtlığında buluştular. Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın Dışişleri Bakanı, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.
Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı. Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.
TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER
Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi.
KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti. Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.
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