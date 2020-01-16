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Başkan Erdoğan ve Trump İran, Suriye ve Libya hakkında görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, , ve 'da yaşanan olaylar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider güncel konuları ele aldı" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ve 'deki son durumun yanı sıra 'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.

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