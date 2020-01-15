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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ LİBYA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı 'daki süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme ulaşılıncaya kadar destek vereceğiz. Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız. 'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz." dedi.

Dışişleri Bakanı , SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, hakkında "Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar destek vereceğiz" dedi. Çavuşoğlu, "'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz." ifadelerini kullandı.

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kolay bir coğrafyada yaşamadığımız ortada. Yeni bir dünya savaşına sebep olmadan inandığımız değerleri savunmamız gerekiyor. Böyle bir ortamda olarak girişimci ve insanı bir dış politika benimsiyoruz. yeri geldiğinde sahadaki mücadelenin dünya barışına katkı sağladığını görüyoruz. Barış Pınarı harekatı bizim için sadece bir güvenlik kaygısı operasyonu değildir. Yanı başımızdaki ülkeler için de olumlu sonuçları olmuştur. Harekat başladıktan sonra iki süper güçle, önce ABD sonra Rus ortaklarımızla masaya oturduk."

"MUTABAKAT İMZALAMAYA AÇIĞIZ"

(Doğu Akdeniz gerilimi üzerine) Hep tek taraflı girişim yapmayın çağrısı yapıyoruz. başta olmak üzere deniz yetki alanlarını belirlemek üzere mutabakat imzalamaya açığız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın. Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz. Bu çağrılarımıza rağmen Türkiye'yi dışlama çabaları devam etmiştir.

"BARIŞA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN GÖSTERGESİ"

Önümüzeki süreçte bu alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz. 'da ve kalıcı bir siyasi çözüm istiyoruz. Berlin Zirvesi'nde Erdoğan ve Putin de katılacak. Libya'daki barışa verdiğimiz önemin göstergesi. Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar 'nin çabalarına destek vereceğiz. 'de de hem sahada hem masada yoğun çaba sarf ediyoruz."

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ LİBYA AÇIKLAMASI

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