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Yunanistan Türkiye'nin gücünü gördü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖRDÜ!

'nın başkenti 'de ateşkesinin konuşulacağı konferansa katılacak ülkeler belli oldu. 11 ülkenin davet edildiği zirveye ilk çağrılan ülke olurken, davet edilmedi. Libya görüşmelerinde fikirleri bile sorulmayan Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında 'diplomasi krizi' çıktı. Muhalefet partisi lideri Çipras "Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi." diyerek adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

, öncülüğünde krizini masaya yatırmak üzere uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Libya'da ateşkesin sağlanması amacıyla 19 Ocak'ta düzenlenecek zirvede ülkenin nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve silahlı güçlerin öncülüğünü yapan de baş davetli olarak yer alacak.

"BİZ OLMADAN ZİRVE YAPIYORLAR"
Aralarında, 'nin de olduğu 11 ülke daha zirveye davet edildi.

Bölgede söz sahibi güçlerden biri olan Türkiye, baş davetli olarak barış görüşmelerinde yer alırken , 'e davet edilmedi.

Yunan basını, ülkelerinin Libya zirvesine davet edilmemesine büyük tepki verdi.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Protothema, "Almanya, Yunanistan'ı çağırmadan Libya zirvesi yapıyor" başlığıyla haberi duyururken, siyasi arenada çıkan krizi de gün yüzüne serdi.

"KONGO BİLE VAR, BİZ YOKUZ"
Yunan Başbakan Miçotakis'le muhalefet partisi lideri arasında da Libya krizi çıktı.

Çipras'ın partisi yaptığı açıklamada, "Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi. Bölgede bizim de söz hakkımız var." yorumlarına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN VARLIĞI RAHATSIZ ETTİ
Başbakan Miçotakis'i başarısız diplomasiyle suçlayan muhalefet kanadı, Türkiye'nin davet edilmesine de tepki gösterdi.

"Kendi egemenlik haklarımızı da ilgilendiren bir sürece dahil olmaktan mahrum bırakıldık. Uluslararası toplumdan Türkiye değil biz izole edildik. Bunun tek sebebi Miçotakis." ifadelerini kullandı.

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