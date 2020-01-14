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Son dakika: Hafter milisleri saldırı için toplanıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
HAFTER MİLİSLERİ SALDIRI İÇİN TOPLANIYOR!

Son dakika haberine göre; 'ne bağlı kaynaklar: milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor

'ne bağlı kaynaklar: milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

BAE'YE AİT ZIRHLI ARAÇLAR HAFTER MİLİSLERİNİN ANA KARARGAHINA ULAŞTI

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı SON DAKİKA: RUSYA’DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI: HAFTER ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMADI
Rusya'da Hafter ile Serrac görüşecek RUSYA'DA HAFTER İLE SERRAC GÖRÜŞECEK
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karadayı karadayı

fransa,ingiltere,yunanıstan,israil(abd) mısır ,bae istemiyor onlar için orda ölenlerin hiç kıymeti yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.01.2020 14:42
karadayı karadayı

unutmayın gavurdan dost domuzdan post olmaz dıyen atalarımız herhalde boş konuşmamıştır saygılarımla

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.01.2020 14:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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