Son dakika: Hafter milisleri saldırı için toplanıyor!
Son dakika haberine göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.
BAE'YE AİT ZIRHLI ARAÇLAR HAFTER MİLİSLERİNİN ANA KARARGAHINA ULAŞTI
Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı
Ayrıntılar geliyor...
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fransa,ingiltere,yunanıstan,israil(abd) mısır ,bae istemiyor onlar için orda ölenlerin hiç kıymeti yokcevapla 14.01.2020 14:42
unutmayın gavurdan dost domuzdan post olmaz dıyen atalarımız herhalde boş konuşmamıştır saygılarımlacevapla 14.01.2020 14:39
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